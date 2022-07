La Roma ufficializza Dybala: annuncio nascosto su Twitter

La Roma ufficializza Dybala: c’è l’annuncio nascosto su Twitter che fuga ogni dubbio.

In questi minuti c’è stata la sorpresa legata a la Joya che ha finalmente lenito le preoccupazioni iniziali dei tifosi. Questi ultimi hanno vissuto alcuni minuti di titubanza legati alla prolissità dei tempi per un annuncio ufficiale che la piazza tutta si attendeva poter arrivare già in giornata.

Dopo le prime voci legate alla possibile presenza dell’ex Juventus in panchina, vi era stata una certa curiosità in seguito alla diffusa consapevolezza che il giocatore non avrebbe raggiunto la squadra allo stadio di Faro, sede dell’amichevole con lo Sporting. Il sereno e, soprattutto, il grande entusiasmo è però tornato in questi minuti, caratterizzati, come raccontatovi, dalle immagini di Dybala seduto in panchina vicino a Tiago Pinto e i Friedkin.

Roma, ufficializzato Dybala: i tweet parlano chiaro

L’annuncio ufficiale dovrebbe dunque essere sempre più vicino, dopo che il giocatore abbia già superato le varie fase procedurali solitamente precedenti l’ingaggio definitivo. Svolte e superate le visite mediche, Dybala ha pranzato con i compagni ed è ormai pronto a divenire un giocatore di Mourinho al 100%. L’ufficialità dovrebbe giungere nelle prossime ore ma in questi minuti vi è stata la più che sagace osservazione di un profilo twitter giallorosso, “Cristantesimo” che ha osservato come gli ultimi tweet del club giallorosso formino una sorta di “acrostico”. Le iniziali di ogni singolo post formano infatti una sequenza di lettere ben chiara: “Paulo Dybala”.

In questi minuti però è stato osservato come diversi tweet sono spariti, contribuendo a “cancellare” le iniziali di quello che, indipendentemente dai giochi di parole social, sarà un nuovo giocatore della Roma.