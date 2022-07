Roma-Sporting CP, le formazioni UFFICIALI: la decisione su Zaniolo

Roma, a seguire le scelte ufficiali di José Mourinho per l’amichevole contro lo Sporting CP.

L’attesa e l’ansia legate a Paulo Dybala, unitamente a un fermento per l’annuncio ufficiale de “La Joya” hanno catturato non poca attenzione tra le fila giallorosse, laddove diversi scenari e tante altre questioni, non unicamente legate all’ex 10 della Juventus, meritano comunque di essere attenzionate.

Siamo infatti entrati in una fase molto calda del mercato, complice l’imminenza dell’inizio di un campionato quest’anno anticipato rispetto a quelli scorsi e che, come più volte evidenziato, sta portando gli addetti ai lavori ad accelerare trattative sia in entrata che in uscita, al fine di garantirsi una rosa pressoché felicemente apparecchiata per l’inizio della nuova stagione. La preparazione verso quest’ultima è iniziata più o meno nei primi giorni di luglio, quando a Trigoria hanno iniziato a radunarsi i primi giocatori in attesa di quelli che avessero disputato, dopo la vittoria della Conference League, le gare con le rispettive nazionali.

Roma-Sporting, le formazioni UFFICIALI

Terminata la prima parentesi tra le mura domestiche, Pellegrini e colleghi sono poi volati in Portogallo, terra natia di José Mourinho nonché di diversi suoi collaboratori e individuata per il secondo anno di fila come luogo ideale per potersi preparare al meglio e in tranquillità a quello che sarà un campionato che, ad oggi, proietta la Roma in posizioni più nobili e avanzate ai nastri di partenza rispetto allo scorso anno.

In terra iberica, la squadra ha iniziato anche ad affrontare i primi impegni contro squadre di maggiore spessore. In particolar modo, dopo le gare con il Sunderland e la più modesta Portimonense, nella serata odierna, lunedì 19 luglio, i capitolini affronteranno lo Sporting-Lisbona. A seguire le scelte ufficiali dei due allenatori.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Rochinha, Edwards