Sporting CP-Roma, Dybala c’è: orario, probabili formazioni, streaming

Sporting CP-Roma, terza amichevole in Portogallo per la squadra di José Mourinho. Dybala c’è, e quindi cresce l’entusiasmo

Ieri è stato il giorno dell’arrivo e oggi, Paulo Dybala, assaporerà la Roma nella terza amichevole che i giallorossi disputeranno in Portogallo, in questo ritiro nella terra dello Special One, contro lo Sporting CP. Dopo Sunderland e Portimonense, si alza anche il livello delle squadre che vengono affrontate. E gli occhi ovviamente saranno tutti sulla Joya. Che secondo il Corriere dello Sport sarà in tribuna. Mentre, la Gazzetta, sottolinea come potrebbe essere già in panchina visto che è arrivato tirato a lucido.

L’inizio dell’amichevole è fissato alle 19. E, come sempre, e come tutte queste partite che la Roma affronterà in questa fase precampionato, sarà visibile su Dazn.

Sportng CP-Roma, le probabili formazioni

Mourinho farà girare tutti i componenti della rosa. E punterà ancora sulla difesa a 3 che dà ampie garanzie allo Special One. E forse ci potrebbe anche essere la prima maglia dall’inizio per Zaniolo, dopo le due panchine con altrettante reti nel secondo tempo nei primi due test. Fari accesi anche su Tammy Abraham: l’attaccante inglese ha voglia di trovare il primo gol stagionale. Da rivedere, invece, le condizioni fisiche generali di El Shaarawy, Felix, Perez: i tre hanno dimostrato di essere in ritardo rispetto ai compagni.

Insomma, sarà 3-4-2-1, con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling e Ibanez dietro. Karsdorp e Zalewski sugli esterni, mentre al fianco di Matic, in mezzo al campo, ci dovrebbe essere spazio per Veretout, che rimane sul mercato. Alle spalle di Abraham capitan Pellegrini e Zaniolo. Si avvicina la vera Roma. Con quel Dybala che per stasera guarderà, ma che poi si prenderà le sue responsabiltà dietro o al fianco l’inglese.

Questa, infine, la probabile formazione dello Sporting: (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. All.: Ruben Amorim