Calciomercato Roma, svolta immediata: definito il triplo addio

Calciomercato Roma, porte girevoli e triplo addio: svolta importante sul fronte uscite in casa giallorossa.

Settimana esaltante in casa Roma, che si è aperta con la definizione ufficiale dell’acquisto di Paulo Dybala; oltre a sistemare eventuali innesti per il centrocampo e capire se ci possono essere i presupposti, i giallorossi ora lavorano in una duplice direzione: cedere delle pedine con le quali mettere a bilancio interessanti plusvalenze, e attenzionare eventuali colpi in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa di Mourinho.

In questi anni la Roma ha dimostrato di fare del lancio dei giovani uno dei leit motiv più importanti, con cui rivitalizzare la rosa in maniera continuativa. A tal fine, interessante attenzionare le ultime indiscrezioni legate agli ultimi movimenti in uscita del club giallorossa.

Calciomercato Roma, Morichelli e non solo: definito il triplo addio

Secondo quanto rivelato dal giornalista de “Il Tempo”, Filippo Biafora, in queste ore i capitolini avrebbero definito la cessione del giovane Raul Morichelli al Paok Salonicco: operazione conclusa a titolo definitivo gratuito, con il club giallorosso che manterrà il 30% della futura rivendita. Il difensore centrale approda dunque al Paok, in un contesto nel quale poter mettere in luce con più continuità le sue potenzialità. Ma non solo. Sono state definite anche altre due operazioni: quella legata a Feratovic, che passa all’Esterna da Amadora, e quella concernente Pezzella, acquistato dalla Triestina.

Si tratta di operazioni grazie alle quali la Roma darà la possibilità a questi giovani di potersi esprimere lontano dalle pressioni della Capitale, e poter incamerare – almeno in prospettiva – qualche milione da poter essere immediatamente reinvestito.