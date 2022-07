Calciomercato Roma, UFFICIALE Dybala: annuncio e dettagli

Calciomercato Roma, è finalmente giunta l’ufficialità su Paulo Dybala. A seguire l’attesissimo comunicato del club giallorosso sull’ingaggio de “La Joya“.

Questi primi due mesi di mercato sono stati contraddistinti da numerosi movimenti nonché dal susseguirsi di voci e indiscrezioni circa nomi più e meno altisonanti che hanno scaldato con più e meno vigore animo e cuore dei tifosi, della Roma ma non solo. Nella Capitale, si respira da giorni un sentimento di grande fermento, frutto dell’approdo di Paulo alla corte di Mourinho.

Dopo essere stato al centro di plurime voci, di capovolgimenti, di richieste mai assecondate e di attese più o meno veritiere, l’argentino ha finalmente fatto la sua scelta, dicendo di sì ai Friedkin, Pinto e Mourinho, grazie ai quali indosserà la terza casacca italiana della sua carriera, cercando di ricambiare con gol, assist e qualità da mettere a disposizione di Abraham e colleghi.

Dopo una domenica di luglio più che rovente, non solo in termini metereologici, la piazza giallorossa si è svegliata lunedì con sempre più voci legate a Dybala finché, qualche ora prima di pranzo, ha iniziato a circolare la notizia relativa al suo volo, su jet privato di Dan e Ryan Friedkin, verso il Portogallo. Il resto della storia lo conoscete tutti ed è fatto di sorrisi alle fotocamere che lo attendevano a Faro, di annunci di “sorprese” nonché di sentimenti di stupore legati ad una clausola inserita nel contratto. L’argentino firmerà con la Roma per tre stagioni, con un contratto base da 4.5 milioni all’anno, 1 di bonus facilmente realizzabili e 0.5 più difficili. Inoltre, c’è una clausola rescissoria di 20 milioni che, però, può essere utilizzata solo in un periodo di tempo limitato.

Calciomercato Roma, comunicato UFFICIALE su Paulo Dybala

La cosa più importante, adesso, è che però Dybala rappresenta ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Benvenuto Paulo Dybala. Il club è lieto di confermare la firma dell’attaccante di fama mondiale!”

Paulo ha poi rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di emozioni. La determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro – ha dichiarato Paulo – e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare”. Infine, Dybala ha concluso: “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi. Non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

Anche Tiago Pinto ha detto la sua sull’arrivo del giocatore: “L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti”, ha commentato il gm portoghese. “Paulo è un calciatore di statura mondiale. Ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi”.

Infine, la società ha reso noto che il calciatore indosserà la numero 21.