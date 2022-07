Calciomercato Roma, Mourinho colpisce ancora: vuole giocare per lui

L’allenatore della Roma è riuscito a ottenere la volontà del giocatore, pronto a trasferirsi nella Capitale in questo calciomercato estivo

Il fascino di un allenatore come José Mourinho, si sa, può cambiare radicalmente la situazione. Ovunque vada il portoghese è anticipato dalla sua fama fatta di trofei e di vittorie. Proprio per questo motivo i Friedkin hanno deciso di farlo diventare nuovo tecnico della squadra a cui ha dato un carattere e una mentalità vincente. A tutto questo, poi, vanno unite le sue abilità nel comunicare, che a Roma lo hanno reso un vero e proprio idolo dei tifosi. L’ultimo gesto che ha fatto impazzire i romanisti è stato il tatuaggio sulla spalla che celebra la vittoria della Conference League. Il portoghese, che ha alzato anche due Champions League, è stato spinto a imprimere sulla sua pelle questi traguardi proprio dal popolo giallorosso.

Questo gesto ha suggellato ancora di più il rapporto con i suoi tifosi, che nella scorsa stagione hanno dimostrato di essere tra i migliori in Serie A. Sono stati diversi, infatti, i sold out fatti registrare allo Stadio Olimpico e in trasferta, sia in Serie A che in Conference League. I calciatori, poi, non sono indifferenti al suo fascino. Ci sono molti che farebbero pazzie per poter essere allenati da un tecnico con la sua storia e con il suo talento. L’ultimo che ha deciso di entrare alla sua corte è Paulo Dybala, convinto ad accettare la Roma proprio da una telefonata del portoghese. E ora, però, c’è anche un altro giocatore che vuole lavorare con José.

Calciomercato Roma, vuole giocare con Mourinho

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Georginio Wijnaldum vuole giocare per Mourinho. L’olandese, infatti, vorrebbe lavorare con lo Special One che è interessato a lui. Il Paris Saint-Germain ha messo in vendita il giocatore, visto che nella capitale francese non ha brillato come tutti si aspettavano. Galtier ha deciso di liberarsi del calciatore che guadagna 9 milioni netti a stagione. Sono troppi per la Roma che nonostante il Decreto Crescita andrebbe comunque a pagare tanto. Per questo, Pinto sta pensando a un prestito oneroso con partecipazione all’ingaggio, con il Psg che pagherebbe metà stipendio dell’ex Liverpool.