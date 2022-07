Calciomercato Roma, colpo di scena Wijnaldum: fissato il primo blitz per provare a saltare definitivamente il banco.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Paulo Dybala, la Roma non perde tempo e continua a scandagliare diverse opzioni, soprattutto per il centrocampo e la difesa. In questo senso, occhio ai possibili sviluppi sull’affare Wijnaldum, entrato prepotentemente in lizza negli ultimi giorni.

Legato al Paris Saint Germain da un contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista olandese sarebbe stuzzicato all’idea di cambiare aria, e provare una nuova esperienza con la quale rimettersi definitivamente in gioco, e lasciarsi alle spalle una stagione – quella all’ombra della Tour Eiffel – che definire deludente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, la Roma è decisa a passare alla fase operativa, puntando proprio a strappare l’accordo con l’ex Liverpool.

Calciomercato, Wijnaldum-Roma: incontro fissato e possibile apertura

Interessanti aggiornamenti, a tal proposito, sono forniti da Francesco Oddo Casano, che con un post apparso sul proprio profilo Twitter, ha fatto il punto della situazione. Secondo Casano, la Roma sarebbe il club maggiormente interessato al centrocampista: a tal proposito, è stato fissato un vertice tra Pinto e gli agenti di Wijnaldum entro la prossima settimana per cominciare a capire eventuali margini in termini di ingaggio. Le richieste di Campos, ora come ora, si attesterebbero sui 15 milioni di euro, ma l’ipotesi di imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto non è da escludere.