Calciomercato Roma, altro che Zaniolo: dopo Dybala altro regalo della Juve

Calciomercato Roma, effetto domino Juventus: nuova occasione per i giallorossi fornita dalla “Vecchia Signora” dopo Paulo Dybala.

Ore convulse in casa Roma, con i giallorossi che sicuramente vogliono continuare a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti, con i quali alzare l’asticella sotto tutti i punti di vista.

Gli intrecci con la Juventus di certo non sono finiti qui. Prescindendo per un attimo dalla questione legata a Nicolò Zaniolo – per il quale in questi giorni non si segnalano svolte importanti nella trattativa, con i capitolini che non hanno alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste, che attualmente si attestano sui 50 milioni di euro – è assolutamente interessante provare a comprendere in che misura l’acquisto di Bremer possa “scatenare” un effetto domino di vasta portata, che coinvolgerebbe anche la Roma.

Calciomercato Roma, effetto domino Bremer: Mou sbloccato così

I 41 milioni di euro più bonus con i quali la Juve ha “strappato” Bremer all’Inter, potrebbero essere reinvestiti dal Torino per l’acquisto di Kumbulla, da tempo oggetto del desiderio di Juric. I granata hanno sicuramente bisogno di rinforzi con i quali puntellare il proprio pacchetto arretrato, e potrebbero bussare nuovamente alla porta della Roma, che a quel punto – nel caso in cui si dovesse perfezionare la cessione del centrale ex Hellas Verona – avrebbero tutte le carte in regola per sferrare l’assalto convinto a Senesi, grande obiettivo di Mou. Incastro che potrebbe materializzarsi nel corso delle prossime settimane: scenario sicuramente da monitorare, in quanto gravido di possibili conseguenze a stretto giro di posta. Kumbulla-Torino come via libera per mettere le mani su Senesi: tessere di un mosaico ancora tutto da completare.