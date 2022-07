Calciomercato Roma, la Juve congela Zaniolo e punta un altro giallorosso

Calciomercato Roma, rispunta l’interesse bianconero per il giocatore di Mourinho. Ecco come stanno le cose.

Da diversi anni a questa parte assistiamo ad una certa ingerenza nei piani giallorossi da parte della Juventus e viceversa, complice un rapporto nato sul mercato che ha permesso di concretizzare anche alcune operazioni in sinergia. L’esempio all’ormai vecchio scambio Pellegrini-Spinazzola potrebbe essere uno dei tanti momenti di contatto tra questi due club nel recente passato.

Si pensi però anche al forte interesse della dirigenza sabauda per Edin Dzeko due estati fa, quando il bosniaco sembrava praticamente essere un promesso sposo del club di Agnelli, l’approdo al quale saltò poi per il mancato sblocco della trattativa Milik. Come dicevamo, di piste recenti ce ne sono, a maggior ragione se si pensa ai tanti rumors su Nicolò Zaniolo che hanno contraddistinto soprattutto le primissime parentesi di questa campagna acquisti.

Calciomercato Roma, Cristante piace alla Juventus

L’approdo di Dybala alla corte di Mourinho potrebbe poi essere inserito in questa tipologia di discorso per quanto il passaggio non sia stato diretto, complice una situazione contrattuale che ha permesso all’argentino di sposare la causa capitolina da free-agent. Ciò che è certo, però, è il fatto che Pinto abbia assicurato al mister suo connazionale non solo uno degli elementi più tecnici della Serie A ma anche uno dei profili maggiormente emblematici degli ultimi anni juventini.

Restando sulle possibili ingerenze di un club nei piani dell’altro, riportiamo qui quanto raccolto dall’edizione odierna de “La Repubblica”, leggendo sulle colonne della quale è emerso nuovamente l’interesse della Vecchia Signora per Bryan Cristante, accostato ad Allegri già qualche tempo fa e attualmente considerato a Torino ancora come un possibile rinforzo per il centrocampo bianconero.