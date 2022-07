Calciomercato Roma, svolta improvvisa: game over Milan

Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: la decisione dei rossoneri che cambia le carte in tavola. Ecco i dettagli.

Gli acquisti di Matic e Dybala hanno indubbiamente contribuito a proiettare la Roma in una dimensione “internazionale”. Del resto, l’approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa aveva di per sé rappresentato un primo tassello – di indicibile valore – in un mosaico che sta continuando a crescere sempre più, pezzo dopo pezzo.

Non è un caso che, una volta intuita la possibilità di avviare passi concreti per Wijnaldum, Pinto non se lo sia fatto ripetere due volte, catapultandosi in maniera veemente sul forte centrocampista olandese del Psg. Chiaramente la mediana sarà uno dei reparti maggiormente caratterizzati da un vero e proprio restyling: sono diversi i centrocampisti in uscita, che il GM giallorosso spera di piazzare in tempi relativamente brevi, per poter ottenere il tesoretto sufficiente a chiudere le altre operazioni in programma.

Calciomercato Roma, il Milan esce di scena per Veretout: i dettagli

Uno dei calciatori della rosa giallorossa considerati non incedibili – per usare un eufemismo – è sicuramente Jordan Veretout. Il francese, reduce da una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi, starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di fare le valigie. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, l’ex Fiorentina fa gola a diversi club della Ligue 1. Nelle scorse settimane si erano rincorse delle voci circa un possibile interesse del Milan per il mediano transalpino: secondo quanto rivelato da Attilio Malena, però, i neo Campioni d’Italia sarebbero definitivamente usciti dalla corsa per Veretout che, non dimentichiamolo, la Roma non è disposto a svendere. Serviranno almeno 15 milioni di euro per sbloccare un’operazione che potrebbe vedere interessanti sviluppi nel corso dei prossimi giorni.