Calciomercato, Roma-Wijnaldum: Mou ha già calato il jolly

Calciomercato Roma, l’asso nella manica di José Mourinho per contribuire a sbloccare l’operazione Wijnaldum: scenario sempre più caldo.

Sempre più a tinte Orange il possibile prossimo colpo della Roma, che in modo sempre più veemente ha dirottato le proprie attenzioni su Georginio Wijnaldum.

Dopo aver calato il poker con gli acquisti di Svilar, Celik, Matic e Dybala, Tiago Pinto starebbe valutando con molto interesse la situazione legata al centrocampista del Paris Saint Germain, in cerca di riscatto dopo l’annata tribolata vissuta all’ombra della Tour Eiffel. Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, la Roma è già passata alla fase operativa: sebbene i giallorossi non abbiano ancora sbloccato le tante questioni “pendenti” in mediana, Tiago Pinto sarebbe già riuscito a strappare un doppio sì al Psg, che ha urgenza di piazzare un paio di colpi in uscita, e sarebbe disposto a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio dell’ex Liverpool.

Calciomercato Roma, Mou alza il telefono anche per Wijnaldum

Ma non è finita qui. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, Mourinho in persona sarebbe già sceso in campo: l’allenatore portoghese avrebbe cominciato a tessere la tela con il centrocampista olandese, con il quale ci sarebbero stati dei colloqui telefonici nelle ultime settimane. Un indizio da non trascurare, soprattutto se si considera l’evolvere della situazione Dybala, con la Joya che è stato convinto a sposare la causa giallorossa anche grazie alla sapiente opera di mediazione del tecnico lusitano, che ha continuamente ribadito all’attaccante argentino la sua futura centralità nel progetto tecnico-tattico giallorosso.