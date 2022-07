Calciomercato Roma, colpo di scena Wijnaldum: “Acquisizione fantastica”

Calciomercato Roma, svolta Wijnaldum: la rivelazione di Tancredi Palmeri che funge da vero e proprio spartiacque.

Dopo aver annunciato l’acquisto di Paulo Dybala, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fermarsi e sono pronti a soddisfare le richieste di José Mourinho.

In mediana si prospettano importanti novità. Con l’acquisto di Frattesi che sembra essere sempre più lontano – alla luce delle richieste importanti del Sassuolo – i giallorossi hanno intensificato i contatti per Wijnaldum, per il quale ci sarebbe stata un’apertura importante da parte del Psg, disposto a contribuire in maniera rilevante al pagamento dell’ingaggio del centrocampista ex Liverpool. L’olandese è reduce da una stagione tutt’altro che esaltante e vuole rimettersi in gioco in uno scacchiere tattico nel quale la sua potenza e forse fisica potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta, in grado di fare la differenza.

Calciomercato, Wijnaldum-Roma: la sentenza di Tancredi Palmeri

In questo senso, interessanti novità sono state fornite da Tancredi Palmeri, che con un post apparso sui propri profili social si è letteralmente sbilanciato sul buon esito dell’operazione. Secondo Palmeri, infatti, la Roma avrebbe praticamente ultimato l’acquisto di Wijnaldum, beneficiando degli ottimi di rapporti tra i due presidenti, maturati a seguito dell’ultima vendita dei Diritti Tv esteri. Ecco quanto scritto: “Acquisizione fantastica per la Roma quella di Wijnaldum. Sicuramente hanno aiutato gli ottimi rapporti tra Friedkin e Nasser maturati nell’ultima vendita dei diritti Tv esteri. A questo punto per la Roma l’asticella si alza e la qualificazione Champions diventa obiettivo minimo.”

Staremo a vedere se e in che modo l’indiscrezione-asserzione rilanciata da Palmeri possa effettivamente essere suffragata dai fatti. De facto, nelle ultime ore la Roma ha mosso passi concreti per l’acquisto di Wijnaldum: da capire se questo sarà sufficiente ai fini della fumata bianca definitiva.