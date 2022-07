Calciomercato Roma, Zaniolo-Mourinho e quel ribaltone immediato

Calciomercato Roma, Zaniolo-Mourinho: ribaltone totale e svolta per il futuro dell’esterno giallorosso. Cosa sta succedendo.

Sembrava potersi configurare come uno dei nodi dell’estate, ed invece i segnali che sta lanciando Nicolò Zaniolo in questa prima parte del ritiro giallorosso sono assolutamente esaltanti.

Corteggiato a lungo dalla Juventus, che però non si è ancora presentata con un’offerta concreta in grado di soddisfare le richieste della Roma, il futuro del bimbo d’oro potrebbe essere ancora in giallorosso: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 non è più ipotesi utopistica, anche se chiaramente molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno da qui al termine del mercato. In questo senso, occhio all’interessamento del Tottenham, con gli Spurs che stando a quanto riferito da calciomercato.it, avrebbero già provato ad ingolosire la Roma mettendo sul piatto un’offerta da circa 45 milioni di euro totali, in cui figura però anche il cartellino di Rodon.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus e quel cambio di programma con Mou

Nel corso della Diretta TV PLAY di CM.IT, il giornalista Andrea Di Carlo ha fatto il punto della situazione: “L’entourage di Zaniolo ha capito che non c’è la fila per lui. Fino a settembre può succedere di tutto, ma nessuno si è avvicinato alla Roma, ragion per cui l’entourage ha aperto a trovare un accordo con il club.”

Non sono passate inosservate neanche le parole di Enrico Camelio: “Occhio al rapporto tra Mou e Zaniolo, che è drasticamente cambiato: prima parlavano molto poco, ma adesso non è più così.“