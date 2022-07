Roma, UFFICIALE infortunio Darboe: lesione al legamento crociato

Roma, infortunio Darboe più grave del previsto. Lesione al legamento crociato per il centrocampista di Mourinho arriva il comunicato ufficiale.

Non tutte le belle storie sono a lieto fine, nel calcio come nella vita. Di esempi più e meno recenti legati al mondo giallorosso e non solo ce ne sono diversi. Basti pensare, restando tra le mura di Trigoria, ai tanti infortuni abbattutisi tra le fila giallorosse nonché all’impatto e l’ingerenza che questi hanno avuto sull’evoluzione delle carriere.

Per quanto concerne Ebrima, la sua, un po’come quella di Felix Afena-Gyan o Zalewski, sembrava poter essere una bella storia da raccontare, alla luce di sacrifici e impegni che, soprattutto all’inizio, sembravano poter permettere lui di prendersi la Roma pian piano. In realtà, dopo la bella ma breve parentesi con Fonseca, il classe 2001 non ha mai trovato lo spazio sperato sotto la gestione di Josè Mourinho, il quale aveva comunque riservato lui la possibilità di farsi vedere e studiare durante il primo pre-season giallorosso la scorsa estate.

Roma, infortunio Darboe: c’è il comunicato ufficiale

Storico e iconico il richiamo: “Darboe, sveglia!” in occasione di un amichevole della passata estate, giusto per fare un esempio che possa essere ricordato dai più. Dopo di che, di eventi memorabili per il giocatore all’ombra del Colosseo ce ne sono stati ben pochi. Una storia che all’inizio sembrava poter seguire tutt’altra strada, poi, si è in queste ore ulteriormente complicata. Darboe era infatti da tempo alla ricerca di una dimensione dove potesse esprimersi con maggiore continuità e finalmente ritrovarsi.

Tutto è però da procrastinarsi, dando attenzione ad una questione prioritaria, legata alle sue condizioni fisiche. Rientrato in Italia in seguito ad uno scontro di gioco in campo contro la Portimonense, il giocatore si è posto agli esami strumentali del caso. Questi hanno evidenziato una lesione al legamento crociato che costringerà lui a sottoporsi ad intervento chirurgico. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Darboe sarà sottoposto a intervento chirurgico per la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Forza Ebrima!”