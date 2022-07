Calciomercato Roma, indizio social e tifosi in delirio: “Ti aspettiamo”

Calciomercato Roma, l’ultimo post di uno degli obiettivi dei giallorossi non è passato di certo inosservato. Tifosi scatenati sui social.

Il pareggio in amichevole maturato contro il Nizza è servito sicuramente a rinvigorire quelle certezze già evidenziate in maniera importante in questo ritiro in Portogallo. La crescita e l’affiatamento della compagine di Mou è sempre più tangibile, con Pinto che comunque sta tastando il terreno per quegli obiettivi che nelle idee dello Special One potrebbero far fare il definitivo salto di qualità alla sua creatura.

Non è un caso che il nome di Georginio Wijnaldum abbia cominciato a campeggiare a caratteri cubitali nei dossier degli uomini mercato della Roma. Il centrocampista del Psg starebbe spingendo in maniera tutt’altro che ininflunte affinché i transalpini possano entrare nell’ordine di idee di ridurre le proprie pretese economiche. Oltre alla soluzione di un prestito secco, la Roma sarebbe disposta anche ad “impegnarsi” in un prestito con riscatto condizionato, anche se la quadra definitiva sulle cifre con le quali eventualmente chiudere l’affare non è stata ancora trovata.

Calciomercato, Wijnaldum-Roma: la foto che scatena i tifosi

In un mondo sempre più digitalizzato, all’interno del quale un semplice click è in grado di smuovere milioni e milioni di utenti, è chiaro che l’ultima foto postata da Wijnaldum venisse presa d’assalto dai tifosi della Roma. L’olandese ha pubblicato una foto nella quale, in acqua, fissa lo sguardo dell’obiettivo in maniera intensa: un messaggio rivolto ad un possibile “sguardo” al futuro? Probabile, certamente. Quello che non può essere messo in discussione, però, è l’opera di convincimento con cui i tifosi della Roma hanno invocato in pompa magna l’approdo dell’ex Liverpool nella Capitale: “Ti aspettiamo all’Olimpico” o ancora “Daje, Roma ti aspetta”, oppure “Cosa vuoi dirci con quegli occhi? Come to As Roma”.