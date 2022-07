Roma-Nizza, incognita Dybala: orario, tv e streaming

La Roma è pronta ad affrontare l’ultimo test amichevole della tournée portoghese. Stasera la gara contro il Nizza, c’è l’incognita Dybala

Ultima amichevole della tournée estiva nel sud del Portogallo, stasera la Roma affronterà i francesi del Nizza. I giallorossi scenderanno in campo all’Estadio Municipal de Albufeira, alle ore 20 italiane. Nei primi tre test amichevoli giocati in terra lusitana sono arrivate due vittorie ed una sconfitta. Il passo falso contro lo Sporting potrà essere cancellato questa sera con il test che vedrà la squadra di Josè Mourinho sfidare i transalpini del Nizza. Sarà la prima gara per Paulo Dybala in maglia giallorossa, ma intorno al suo impiego restano da sciogliere diversi dubbi.

La squadra francese non ha ancora trovato la vittoria in questa fase della preparazione estiva. Per i rossoneri sono arrivate due sconfitte, contro Benfica e Fulham ed un pareggio contro il Cercle Brugge. Tante attenzioni sono concentrate sull’ipotesi esordio per Paulo Dybala, l’attaccante argentino rappresenta l’ultimo colpaccio messo a segno dalla proprietà Friedkin ed il suo ingaggio ha fatto esplodere di gioia i tifosi della Roma. Con ogni probabilità però ci vorrà ancora del tempo per vederlo scendere in campo dal primo minuto, ecco la situazione legata alla Joya e le scelte di Josè Mourinho per il match di questa sera.

Roma-Nizza, incognita Dybala: orario, tv, streaming e probabili formazioni

Tutti i quotidiani sportivi convengono su un punto riguardo il probabile esordio della Joya: stasera partirà dalla panchina. Josè Mourinho vuole gestirlo con tutta calma e, considerati i pochi allenamenti messi nelle gambe, è probabile che il suo esordio slitti direttamente al prossimo impegno amichevole, tra una settimana contro il Tottenham di Antonio Conte. Per quel che riguarda il test di questa sera contro il Nizza, con fischio d’inizio alle ore 20, il tecnico potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto contro lo Sporting.

Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

La gara verrà trasmessa in diretta Tv e in streaming in esclusiva tramite l’app DAZN.