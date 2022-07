Calciomercato Roma, scontro Juve-Inter ed effetto domino immediato

Calciomercato Roma, intreccio con Juventus ed Inter in difesa: l’effetto domino potrebbe “regalare” un’occasione in uscita.

Se il mercato degli attaccanti a livello internazionale ha già conosciuto il proprio culmine, sono le manovre concernenti i difensori a catalizzare l’attenzione mediatica in queste ore. I trasferimenti di Koulibaly, de Ligt e Bremer hanno inevitabilmente posto le premesse per un interessante effetto domino, che potrebbe coinvolgere a stretto giro di posta anche la Roma, al quale negli ultimi giorni è stato offerto Zagadou.

Un’eventuale partenza di Marash Kumbulla non è affatto da escludere. Se l’opzione Torino con il tempo sta diventando sempre più sbiadita, alla luce della valutazione che la Roma fa dell’albanese, che si attesta sui 15 milioni di euro, nelle ultime ore sarebbe ritornata prepotentemente in auge la pista Fiorentina, club al quale l’ex Hellas Verona era stato già accostato (in modo piuttosto timido), in passato.

Calciomercato Roma, idea Kumbulla per la Fiorentina: le ultime

I gigliati devono infatti sciogliere il rebus Milenkovic, profilo sul quale hanno messo gli occhi sia la Juventus che l’Inter, che dunque potrebbero riproporre lo stesso duello andato in scena recentemente per Bremer. Secondo quanto riferito da “Il Tirreno“, la Fiorentina avrebbe fissato la valutazione del forte difensore serbo sui 15 milioni di euro, cifra che verrebbe subito re-investita per un degno successore. Ecco allora che il nome di Kumbulla potrebbe rivelarsi un’interessante occasione di mercato per i Viola, ancora più intrigante rispetto a quella che porta ad Andrea Cistana del Brescia, per il quale proseguono i contatti esplorativi.