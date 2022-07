Calciomercato Roma, è colpa dell’Inter: affare saltato

Calciomercato Roma, l’ingerenza dell’Inter nei piani di José Mourinho è questa volta evidente. Salta l’affare a causa dei nerazzurri.

Questi ultimi, oltre a rappresentare uno degli spezzoni più importanti del passato del mister giallorosso, sono da diversi anni coinvolti in plurime operazioni in sinergia con la Roma. Basti pensare all’approdo di Zaniolo per sbloccare la trattativa Nainggolan o il benestare concesso a Dzeko per il suo trasferimento, fino ad arrivare alla recente telenovela Dybala che, tra le varie, ha coinvolto proprio Marotta e Tiago Pinto.

Il primo sembrava da tempo vicinissimo all’argentino ma, a causa di un incastro di situazioni e vicissitudini sovente determinanti nel calciomercato, ha visto Paulo approdare alla corte dello Special One. Negli stessi giorni in cui a Milano, sempre sponda interista, si respira una certa delusione anche per l’epilogo dell’affare Bremer, giungono novità a dir poco importanti coinvolgenti sia il mondo di Appiano Gentile che quello di Trigoria.

Da entrambe le parti sono infatti previste importanti e nobili novità nel prossimo periodo e, stando alle ultime provenienti dalla Francia, la su citata influenza delle due sfere è destinata a proseguire.

Calciomercato Roma, salta l’affare Kluivert: la “colpa” è di Sanchez

Sovente abbiamo sottolineato come il modus operandi di Pinto in questo periodo sia particolarmente attento sia alle entrate che alle uscite. Pur non registrandosi un’urgenza di uscite come lo scorso anno, anche in questi mesi estivi Tiago dovrà cercare di limare la rosa anche con degli allontanamenti mirati.

Sulla falsariga di quanto accaduto nella prima estate di Mourinho nella Capitale, anche in questi mesi è stato chiaramente fatto comprendere a chi non fosse più ritenuto importante di dover cercare nuove soluzioni. A catturare l’attenzione era stata però la situazione di Justin Kluivert, allenatosi con la squadra nei primi giorni di rientro a Trigoria. La situazione aveva portato a credere che si potesse trattare questo di un segnale di una possibile permanenza a Roma.

In realtà, sull’olandese reduce da un anno al Nizza si era concretizzato un certo interesse da parte del Marsiglia di Longoria. Le ultime notizie provenienti dalla Francia sembrerebbero poter però portare ad un finale diverso. Le Quotidien du sport sottolinea infatti la forte vicinanza tra le parti per il passaggio all’OM di Alexis Sanchz, con il ds spagnolo al lavoro per trovare una soluzione che ne favorisca l’approdo da free-agent.

Alla luce di tali informazioni, molti media transalpini evidenziano come questa operazione andrebbe ad escludere l’ingaggio di Justin. Il cui futuro, ad oggi, resta dunque ancora un enigma.