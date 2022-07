Calciomercato Roma, accordo non definito: ribaltone dietro l’angolo

Calciomercato Roma, il ritorno di fiamma che potrebbe far saltare il banco: le ultime indiscrezioni de “Il Romanista”.

Oltre ai diversi profili monitorati per rimpolpare la voce “entrate”, la Roma vigila anche su quelle cessioni dalle quali Pinto spera di ricavare un lauto tesoretto, da re-investire prontamente.

Veretout, ma non solo. Se per il centrocampista francese non è da escludere un ritorno in Ligue 1, con il Marsiglia che continua a monitorare con attenzione l’evolvere della situazione, pronto a fare irruzione sulla scena nel caso in cui si palesassero le giuste condizioni, diversa è la situazione che concerne Gonzalo Villar, il cui trasferimento al Monza non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti.

Calciomercato Roma, ribaltone Villar: “ritorno” a sorpresa

Galliani sembrava aver trovato un accordo di massima con la Roma: un’intesa di massima sulla valutazione del centrocampista c’è già, e si attesta sui 10 milioni di euro. Tuttavia, da capire in che modo Monza e Roma vorranno trovare la quadra sulla formula del trasferimento, con i brianzoli che improvvisamente si sono irrigiditi all’idea di chiudere il tutto con un obbligo di riscatto vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi. Nelle prossime ore i contatti proseguiranno, ma le novità non finiscono qui.

Secondo quanto riportato da “Il Romanista”, infatti, per Villar si stanno riattivando le piste che porterebbero l’ex Elche in Liga: Getafe, Maiorca e Villarreal sono ancora in lizza. Ricordiamo che il giovane murciano nella seconda parte della seconda stagione è stato girato in prestito proprio al Getafe, che però ha deciso di non procedere all’acquisto a titolo definitivo del giovane play maker.