Calciomercato, Wijnaldum-Roma asse caldissimo: l’esito degli ultimi contatti

Calciomercato Roma, ottimismo crescente per Wijnaldum: l’esito degli ultimi contatti è assolutamente positivo.

Sempre più Wijnaldum. L’olandese del Psg è seguito con attenzione crescente dalla Roma, che ha individuato nel centrocampista olandese il rinforzo ideale da consegnare nelle mani di uno José Mourinho che già dal ritiro pre-stagionale può comunque essere soddisfatto del modo con il quale la propria “creatura” – aspettando la prima di Paulo Dybala – sta rispondendo presente.

E proprio mentre la squadra è impegnata a sudare sul campo per preparare al meglio la prossima stagione, nei quartier generali giallorossi, in silenzio, infervoro i lavori. Dopo aver recepito la volontà del Sassuolo di non abbassare le proprie richieste per Frattesi, la Roma si è fiondata con decisione su Wijnaldum: profili diversi, certo, ma che potrebbero anche essere complementari, nel caso in cui si concretizzassero le partenze di Veretout e Villar. Ma intanto, la Roma studia la formula giusta, con cui trovare un accordo definitivo sia con l’olandese, sia con il Psg.

Calciomercato, Wijnaldum alla Roma: cosa sta succedendo

Interessanti aggiornamenti, a tal proposito, sono stati forniti da “Relevo”. Secondo Matteo Moretto, infatti, il Psg ha bisogno di piazzare qualche cessione per sfoltire il centrocampo. La distanza tra Roma e Wijnaldum si starebbe progressivamente assottigliando: l’esito degli ultimi contatti, in questo senso, è stato positivo. Chiaramente c’è ancora lavoro da fare per raggiungere l’accordo finale, ma la strada tracciata è quella giusta, e potrebbe essere gravida di importanti conseguenze nel corso delle prossime settimane. Step by step, Wijnaldum nel mirino, per una Roma sempre più formato europeo.