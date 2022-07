Calciomercato Roma, Pinto intrigato: chiusura lampo ad una condizione

Calciomercato Roma, l’identikit perfetto per puntellare la difesa è stato già trovato: ecco cosa manca per la svolta definitiva.

Il mercato, si sa, è fatto di occasioni improvvise, di piste che possono riaccendersi e spegnersi in modo tremendamente rapido per sbrogliare le quali, ovviamente, è necessario soppesare ogni minima mossa, anche quella più apparentemente banale.

Lo sa bene la Roma che, dopo aver agito per diverse settimane a fari spenti per spianarsi la strada per Paulo Dybala, sta ora ragionando su svariati obiettivi. Il primo nome sulla lista di Pinto – non è un caso – è quello di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese rappresenterebbe la classica ciliegina su una torta che con il tempo sta diventando sempre più gustosa. Ma non è finita qui. Mou ha chiesto anche un difensore sul centro-sinistra, ed in questo senso nelle ultime ore sono state registrate novità interessanti.

Calciomercato Roma, valutazioni in corso per Zagadou

Alla Roma è stato infatti proposto Den-Axel Zagadou, ventitreenne centrale difensivo recentemente svincolatosi dal Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da “Il Romanista”, si tratta di un profilo che tipologicamente si sposa bene con il “mantra” giallorosso. Giovane, futuribile, in grado di fare la differenza sin nell’immediato, dai costi relativamente ridotti (usufruendo del Decreto Crescita, infatti, i giallorossi potrebbero mettere e segno il colpaccio spendendo poco più di 2 milioni di euro al lordo). Maggiori dubbi, semmai, concernono la tenuta fisica del ragazzo, che nel corso degli ultimi anni è stato falcidiato da infortuni piuttosto gravi. Staremo a vedere cosa succederà: nel caso in cui si dovesse dare il via libera in questo senso, l’affare dovrebbe chiudersi positivamente in tempi molto brevi.