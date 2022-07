Calciomercato Roma, ribaltone Zaniolo: il verdetto dei bookmakers

Calciomercato Roma, il futuro di Zaniolo è sempre al centro dell’attenzione mediatica: la sentenza dei bookmakers.

Se fino a poco tempo fa l’addio di Zaniolo sembrava potersi configurare come l’opzione più percorribile in casa Roma, dall’inizio del ritiro giallorosso l’esterno di Mou non ha fatto altro che lanciare segnali assolutamente incoraggianti, che non sono di certo passati inosservati.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 su cui si potrebbe discutere a partire da settembre, il “bimbo d’oro” continua a ritrovarsi al centro di numerose voci di mercato. La Juventus, però, fino a questo momento non ha mai avanzato una proposta concreta: la “Vecchia Signora” ha sì sentito l’entourage del calciatore, con il quale avrebbe già trovato un accordo di massima, ma non è mai passata alla fase operativa con la Roma, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento.

Calciomercato, Zaniolo-Roma: l’indizio dei bookmakers è una sentenza

In realtà, il nodo da sciogliere con la Juve non sarebbe tanto sulla valutazione di Zaniolo, quanto sulle modalità con le quali imbastire l’operazione: i bianconeri hanno cercato – invano – di sondare le possibilità di uno scambio, ma i capitolini hanno rispedito al mittente le diverse contropartite tecniche messe sul piatto da Cherubini. Intanto, anche il Tottenham si è fatto avanti minaccioso. Insomma, un triangolo tutto da scoprire: un rebus che potrebbe essere sciolto anche ad agosto inoltrato, e non sono da escludere improvvisi colpi di scena.

Le ultime indiscrezioni hanno comunque rilanciato le possibilità di una permanenza di Zaniolo, il che trova conferma anche dalle quote dei bookmakers. Sisal, infatti, banca a 1.40 il sodalizio Roma-Zaniolo per almeno un’altra stagione. L’opzione Juventus è invece mancata a 2.25. Più staccate Tottenham (7.50) e Manchester United (20).