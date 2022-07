Calciomercato Roma, ‘The Sun’ esagera: ancora “Ronaldo-Roma”

Dall’Inghilterra il ‘The Sun’ torna a parlare di Cristiano Ronaldo in chiave Roma: l’accostamento esagerato sul futuro del portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere un caso in Inghilterra. L’attaccante portoghese infatti non è rientrato nella lista dei convocati per la tournee asiatica del Manchester United e il portoghese sembrerebbe aver manifestato un po’ di malcontento per la campagna acquisti del club inglese e per le ambizioni dello stesso.

Così, arrivati a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, la permanenza di CR7 al Manchester United torna a essere in bilico. Dall’Inghilterra il ‘The Sun‘ torna ad accostare il portoghese alla Roma in maniera forse esagerata.

Calciomercato, il ‘The Sun’ esagera: Ronaldo alla Roma in prestito

Per un momento i tifosi della Roma hanno sognato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma adesso sono rimasti in pochi a credere a questa possibilità, soprattutto dopo il grande colpo Dybala. Chi non smette di accostare il portoghese alla Roma però è ancora una volta il ‘The Sun’, che questa volta propone, forse esagerando, una nuova modalità per l’arrivo di CR7 nella capitale.

Infatti il sito inglese scrive che il Manchester United avrebbe aperto al possibile prestito di Cristiano Ronaldo e tra le pretendenti ci sarebbe ancora la Roma. Possibilità abbastanza remota dopo l’arrivo di Dybala e visto l’ingaggio che percepisce il giocatore. Ma in Inghilterra sembrano non arrendersi.