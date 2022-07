Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus e lo “scippo” alla Bremer

Calciomercato Roma, Zaniolo e il “balletto” Juventus-Tottenham: il futuro dell’esterno giallorosso continua a tenere banco.

Non trascorre un giorno senza che il futuro di Nicolò Zaniolo non rappresenti l’epicentro di tante voci di mercato, che ormai si rincorrono senza soluzioni di continuità da mesi.

Se però fino a poco tempo fa il futuro dell’esterno della Roma sembrava essere sempre più lontano dalla Capitale, qualcosa sembra essere cambiato. L’impatto avuto dal “bimbo d’oro” con il mondo Roma sin dal ritiro lusitano è stato esaltante: la conferma tangibile è arrivata nei test amichevoli, nei quali Zaniolo ha evidenziato una condizione fisica assolutamente invidiabile. L’interessamento della Juventus, però, sebbene ridimensionato, non è stato spazzato via, e non è escluso che i bianconeri possano effettivamente far saltare il banco, con un’offensiva concreta tra qualche settimana.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Zaniolo

Non può essere eliminato dalla corsa a Zaniolo neanche il Tottenham, con Paratici e Conte che stravedono per il forte esterno di Mou. A fare il punto della situazione ci ha pensato il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, che a TV PLAY di CMIT ha esternato il suo punto di vista in merito alle ultime voci riguardanti il futuro di Zaniolo: “La trattativa tra Zaniolo e la Juventus è iniziata in primavera: i bianconeri non possono considerarsi lontani da Zaniolo, si sta avvicinando, anche se questo conta poco visto che anche l’Inter, ad esempio, era ad un passo da Bremer. Il Tottenham ha più soldi della Juve, e non vanno dimenticato né Paratici, né Conte. La Roma potrebbe decidere di venderlo ed accettare le condizioni della Juve, ma il Tottenham potrebbe inserirsi così come fatto dalla Juve con Bremer.”