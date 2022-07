Calciomercato Roma, tutto fatto per l’addio: va al Milan

Calciomercato Roma, affare in chiusura con il Milan. Tutto fatto per la sua cessione, di seguito tutti i dettagli.

Dopo una fase di quasi stallo totale riguardante plurime realtà del nostro campionato, la campagna acquisti sembra finalmente essere entrata nel vivo, complice l’avvicinarsi di un esordio stagionale che attualmente sta costringendo addetti ai lavori e dirigenti ad accelerare i tempi al fine di garantire rincalzi funzionali e tempestivi ai rispettivi allenatori.

Restando nel mondo di nostro interesse, siamo qui da poco usciti da una parentesi caldissima, contraddistinta da tante e altisonanti voci su Paulo Dybala, alla fine approdato in giallorosso e divenuto soggetto di una telenovela estiva il cui epilogo ha comportato non poca gioia ed entusiasmo all’ombra del Colosseo. In attesa di comprendere quali possano essere i prossimi movimenti in entrata, più che prevedibili alla luce delle diverse defezioni che la Joya non potrà di certo colmare da solo, giungono novità di non poco conto anche sul fronte delle uscite.

Calciomercato Roma, tutto fatto per la cessione: va al Milan

Quest’ultime da tempo rappresentano una modalità fondamentale per poter risparmiare sul monte ingaggi ed eliminare dal libro paga dei Friedkin nomi di giocatori ormai non più importanti o comunque ai ferri corti con il club. Non mancano di certo esempi del passato, così come non è difficile pensare a chi, come Villar o Diawara, sia da tempo destinato all’uscita. Il discorso è però da ampliarsi e rivolgersi anche ai diversi giovani presenti in quel di Trigoria e sovente utilizzati come pedine di scambio o grimaldelli per poter sbloccare trattative più e meno nobili.

Lo abbiamo visto con Zaniolo, passato alla Roma da semisconosciuto dall’Inter ma anche con la possibile ingerenza di Casadei al Torino in caso di fumata bianca per l’operazione Bremer tra Torino e club nerazzurro. Senza imbatterci in discorsi non interessanti le tinte giallorosse, ci limitiamo qui a evidenziare quanto raccolto da Daniele Longo, a detta del quale sarebbe in chiusura la trattativa tra Roma e Milan per il passaggio di Leonardo D’Alessio a Via Aldo Rossi.