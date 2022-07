Calciomercato, Wijnaldum alla Roma: c’è la data

Calciomercato Roma, spunta la data dell’approdo di Wijnaldum. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il nome dell’olandese è ormai da diverso tempo sulla wish list di Tiago Pinto e colleghi e fin qui sta rappresentando, dopo l’approdo di Dybala, uno dei principali aneliti della piazza.

Attualmente quest’ultima si augura di poter assistere a scenari diversi da quelli della scorsa estate e, in particolar modo, da quanto accaduto con Granit Xhaka. Lo svizzero, da giugno ad agosto, era stato accostato alla Roma e in diverse parentesi era sembrato più che vicino all’approdo alla corte di Mourinho.

Giusto però presentare le doverose e importanti differenze tra queste due piste, a partire dall’importanza dei giocatori, in entrambi i casi indiscutibile ma con il capitano olandese vantante un palmares divenuto a dir poco importante.

Calciomercato Roma, spunta la data per Wijnaldum

Su tale fronte, sono arrivati significativi aggiornamenti in queste ore in cui si è detto della possibilità di assistere ad un passaggio a titolo definitivo, sulla base di un’offerta da 10 milioni che, previa rinuncia di Georginio a parte dello stipendio, garantirebbe ai giallorossi di sfruttare il Decreto Crescita.

Francesco Balzani ha evidenziato come possa esserci a breve una svolta, con deadline fissata ai primi di agosto. La Roma si troverà infatti ad Haifa per l’amichevole col Tottenham mentre il PSG sarà a Tel-Aviv per la gara di Supercoppa col Nantes. Galtier difficilmente lo convocherà mentre in quelle ore potrebbe comparire nella lista di Mou. O su quel jet dei Friedkin che hanno già trasportato nobili passeggeri, da Josè a Paulo, passando forse e magari per Georginio.