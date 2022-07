Calciomercato Roma, nuovo indizio social: tifosi scatenati

Calciomercato Roma, spunta un nuovo indizio social che scatena la fantasia dei tifosi giallorossi. Il siparietto dopo laìo scatto del calciatore

Dopo giorni di apparente calma il calciomercato interno della Roma è stato scosso dall’arrivo di Paulo Dybala. L’ingaggio della Joya a parametro zero ha fatto esplodere l’entusiasmo della piazza giallorossa, già galvanizzata dal trionfo in Conference League. L’arrivo dell’attaccante argentino può funzionare anche da calamita in vista di nuovi arrivi e Tiago Pinto sta lavorando senza sosta al centrocampo giallorosso. L’obiettivo numero uno porta il general manager a guardare in casa PSG, e proprio il calciatore scuote nuovamente i social network.

L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Roma porta il nome di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista che tanto bene fece con il Liverpool è oggi ai margini del progetto tecnico del PSG ed il suo nome è caldissimo in entrata in casa giallorossa. Spunta un nuovo indizio social che ha scatenato immediatamente i tifosi giallorossi sul web, e non è la prima volta. Tutto partì dal like piazzato dal centrocampista ad un fotomontaggio che ritraeva Paulo Dybala insieme a Francesco Totti, ora l’olandese ha infiammato nuovamente tantissimi tifosi sulla propria pagina Instagram.

Calciomercato Roma, nuovo indizio social: Wijnaldum scatena i tifosi

Il centrocampista olandese ha postato sul proprio profilo Instagram una foto emblematica. Sguardo fisso in camera ed una didascalia che ha scatenato le reazioni immediate: “What’s up?” ovvero “Che succede?”. Subito il post di Gini Wijnaldum è stato invaso dai commenti dei tifosi giallorossi che lo esortano a scegliere l’avventura alla corte di Josè Mourinho. Centinaia di cuori giallorossi hanno invaso la foto e diversi tifosi si sono sbilanciati con un: “Ti aspettiamo a Roma!” Il centrocampista ex Liverpool rompe ancora una volta il silenzio sui social network e la reazione dei tifosi giallorossi non si è fatta attendere neanche stavolta.