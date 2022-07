Calciomercato Roma, spunta sui social la foto con Paulo Dybala abbracciato a Francesco Totti. Arriva un nuovo indizio social.

Francesco Totti e Paulo Dybala vengono accostati sui social network. Appare la foto dell’indimenticabile capitano della Roma che porta in braccio la Joya. Proprio l’ex numero 10 è sceso direttamente in campo nei mesi scorsi per sponsorizzare il matrimonio tra l’ex Juventus e la squadra allenata da Josè Mourinho. La foto dei due talenti ha consegnato un indizio social pazzesco con l’assist per il quinto colpo in entrata. Ecco la reazione su Instagram che ha scatenato le fantasie dei tifosi giallorossi, con l’entusiasmo già alle stelle per l’ingaggio della Joya.

Francesco Totti si spese pubblicamente sulla questione Paulo Dybala. La Bandiera giallorossa arrivò anche ad offrire la numero 10 alla Joya argentina. Ora, quello che sembrava un colpo da fantamercato adesso è invece ufficiale. Paulo Dybala è il quarto colpo della campagna acquisti giallorossa. Un altro segnale clamoroso lanciato dai Friedkin, che non hanno intenzione di smettere di stupire. La famiglia statunitense nel giro di poco più di dodici mesi ha regalato tante gioie ai tifosi della Roma: l’ingaggio di Mourinho, la vittoria della Conference League e la firma di Paulo Dybala. Sui social c’è un traffico pazzesco di immagini e dediche all’ultimo colpo in casa giallorossa e può arrivare l’assist finale per il quinto colpo.

Calciomercato Roma, effetto Totti-Dybala: indizio social per il quinto colpo

L’account Instagram 4-3-3 ha creato un fotomontaggio ad arte per celebrare l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma. E’ stata scelta una foto iconica di Francesco Totti, quando fece un selfie sotto la Curva Sud dopo aver segnato una doppietta alla Lazio. Sulle spalle dell’ex Capitano giallorosso è stato messo proprio Paulo Dybala, creando un vortice di emozioni tra i tifosi giallorossi. Tra i tanti like raccolti ne spunta uno speciale: quello di Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in cima alla lista dei desideri di Mourinho ed ora si è esposto anche tramite social network. Il suo passaggio dal PSG alla Roma potrebbe regalare il quinto colpo allo Special One, con l’assist involontario di Totti e Dybala.