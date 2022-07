Calciomercato, Wijnaldum alla Roma: l’indizio è senza appello

Calciomercato Roma, è sempre più Wijnaldum mania: il centrocampista olandese finito al centro degli interessi dei giallorossi.

Dopo aver sferrato l’assalto vincente per Paulo Dybala, la Roma ha dirottato immediatamente le proprie attenzioni su Georginio Wijnaldum, individuato come il rinforzo giusto da consegnare a José Mourinho che, come avvenuto nel caso della “Joya”, si starebbe prodigando in un’intensa opera di convincimento per porre le premesse dello sbarco dell’olandese nella Capitale.

La volontà del diretto interessato è palpabile, così come il desiderio da parte di Pinto di chiudere positivamente l’operazione. Chiaramente andranno trovati gli incastri giusti con il Psg, disposto sì ad assecondare la richiesta della Roma che vorrebbe una compartecipazione al pagamento dell’ingaggio dell’ex Liverpool, ma che non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Anche le cifre dell’operazione, in quel caso, andranno riviste con attenzione: il tutto condito dal desiderio comune di trovare la quadra definitiva.

Calciomercato, Wijnaldum-Roma e la conferma dei bookmakers

Sebbene manchino ancora passaggi cruciali per la fumata bianca risolutrice, serpeggia cauto ottimismo sulla chiusura positiva dell’affare. Wijnaldum vuole la Roma, con i giallorossi che hanno scelto il gigante del Psg per puntellare la mediana con un innesto in grado di fornire centrimetri, muscoli e tecnica ad un reparto al quale gioverebbe e non poco l’eventuale innesto dell’ex Liverpool. A confermare le sensazioni positive su una fumata bianca che non sembra essere più ipotesi utopistica ci hanno pensato – come spesso accade in questo genere di situazione – i bookmakers. Sisal banca ad 1.50 l’approdo in giallorosso di Wijnaldum, la quota più bassa da quando sono cominciate a circolare indiscrezioni importanti in questo senso.