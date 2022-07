Juventus-Roma, Allegri in allarme: UFFICIALE, un big subito KO

Juventus-Roma, Allegri già in ansia: l’annuncio ufficiale non ammette repliche. Un big potrebbe saltare la sfida con i giallorossi.

Oltre alle voci concernenti gli affari di calciomercato che si stanno rincorrendo senza soluzione di continuità, tutte le squadre hanno ormai da tempo iniziato i rispettivi ritiri, per prepararsi al meglio in vista di una stagione che vedrà l’atipico scenario di essere inframmezzato dall’inizio dei Mondiali.

Alla terza giornata di campionato, la Serie A offre subito una partenza sprint, con uno Juventus-Roma in programma il 27 agosto che già prospetta scintille. I bianconeri e i giallorossi sono reduci da campagne acquisti importanti, nelle quali sono stati in grado, almeno per il momento, di incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Il big match dell’Allianz Stadium, però, potrebbe vedere subito un’assenza pesante.

Juventus, infortunio Pogba: a rischio per la Roma?

La Juventus ha fornito infatti maggiori ragguagli in merito all’infortunio accorso a Paul Pogba, costretto a dare forfait nel corso di una sessione di allenamento. Ecco l’annuncio ufficiale diramato dal club bianconero: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba e’ stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure.”

Da capire gli eventuali tempi di recupero, che comunque dovrebbero essere superiore alle tre settimane. Il forfait di Pogba in vista della sfida della Roma non è sicura, ma la situazione andrà monitorata indubbiamente nel corso dei prossimi giorni.