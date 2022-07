Roma, conferenza stampa Dybala: UFFICIALI data ed orario della presentazione

Roma, conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala: data ed orario del bagno ufficiale “mediatico” della Joya.

L’attesa sta per finire. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Paulo Dybala poco meno di una settimana fa, la Roma ha preparato le varie tappe per la presentazione ufficiale della Joya. L’attesa è tangibile, con i social che sono subito diventati cassa di risonanza dell’entusiasmo della torcida giallorossa, che con l’acquisto di Dybala può sognare in grande. I fuochi d’artificio di una sessione di calciomercato estiva che sta vedendo la Roma recitare il ruolo di autentica protagonista non sono finiti qui.

L’attaccante argentino sarà comunque presentato ai tifosi nella giornata di domani: martedì, però, sarà anche il giorno nel quale avverrà la conferenza stampa di presentazione del neo acquisto giallorosso. La Roma ha reso noto che Martedì 26 luglio alle ore 14.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini si terrà la conferenza stampa di presentazione del fuoriclasse argentino.

Una data da cerchiare in rosso sul calendario, che fungerà da preambolo all’evento vero e proprio di presentazione, che si terrà alle ore 21 al Colosseo Quadrato Cu dell’Eur: un evento che sancirà il primo, vero bagno di folla ufficiale dell’attaccante argentino, con i tifosi della Roma che non vedono l’ora di ammirare da vicino le gesta del proprio fuoriclasse.