Roma, febbre Dybala: numeri da urlo

Cresce l’attesa per l’esordio di Paulo Dybala con la maglia della Roma. I tifosi sono già in coda per vedere l’argentino

L’entusiasmo del popolo giallorosso continua a essere irrefrenabile. Dopo la conquista della Conference League i tifosi romanisti continuano a esultare per il calciomercato della Roma, soprattutto per l’ultimo grande colpo, ovvero Paulo Dybala. L’argentino, svincolatosi dalla Juventus a fine contratto, ha scelto la Roma per una nuova avventura.

Nell’amichevole di sabato sera contro il Nizza, la prima per Dybala da giocatore della Roma, Mourinho ha deciso di tenere a riposo la ‘Joya’ visti i pochi allenamenti svolti fino ad ora. Però il momento dell’esordio di Dybala con la maglia della Roma è sempre più vicino. I tifosi non vedono l’ora e si sono già messi in coda.

Roma-Shakhtar Donetsk, è corsa al biglietto: l’effetto Dybala continua

Altre due amichevoli in programma per la Roma prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione. La prima sarà sabato prossimo contro il Tottenham al Sammy Ofer Stadium di Haifa, in Israele, mentre la seconda sarà domenica 7 agosto allo Stadio Olimpico, prima volta in stagione davanti ai tifosi giallorossi, contro lo Shakhtar Donetsk.

L’esordio di Paulo Dybala con la maglia della Roma probabilmente avverrà sabato contro gli ‘Spurs’, ma i tifosi sono già in coda per acquistare il biglietto per la partita contro il club ucraino, così da vedere l’argentino indossare la maglia giallorossa dal vivo per la prima volta. Oggi alle 12 è stata aperta la vendita libera dei biglietti proprio per la partita contro la Shakhtar, ed entrando nel sito della Roma per acquistarli la coda è già lunghissima, con oltre sei mila tifosi in fila. Dunque la febbre Dybala nella capitale si fa sentire e l’entusiasmo dei supporters giallorossi continua a essere inimitabile.