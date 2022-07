Calciomercato Roma, Wijnaldum e non solo: il punto di Sky Sport

Calciomercato Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti relativi alle possibili mosse di Pinto nelle prossime settimane. Mourinho ha definito gli obiettivi.

L’ingaggio di Paulo Dybala, ufficialmente giallorosso da circa una settimana, unitamente alla presenza di Josè Mourinho in panchina e la vittoria dello scorso anno in Conference League, impongono ai giallorossi di uscire allo scoperto e ammettere di dover lottare con maggior vigore e per obiettivi più nobili a partire dalla prossima stagione.

Un giocatore come il nuovo 21 capitolino è in grado di spostare gli equilibri e catalizzare gli entusiasmi, come chiaramente emerso anche dall’atteggiamento della piazza davanti alla presentazione in pompa magna dell’ex 10 della Juventus ad una platea di circa 10mila unità accorse in zona Palazzo della Civiltà Italiana per garantire degno benvenuto ad uno dei giocatori più importanti che siano stati ingaggiati dal club nel recente passato.

Calciomercato Roma, il punto di Sky Sport su Wijnaldum e non solo

Per soddisfare gli aneliti di Mou, del club e della piazza tutta a voler vincere trofei ancora più importanti risultano necessari accorgimenti da parte di Pinto e colleghi per sugellare definitivamente una rosa che, già prima di agosto, risulta molto più competitiva di quella che abbia iniziato il campionato lo scorso anno. Su tale fronte, riportiamo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport e, in particolar modo, l’intervento di Angelo Mangiante legato ad obiettivi e possibili nuovi rinforzi.

“La Roma proverà a vincere l’Europa League e ad arrivare tra le prime quattro. Dybala sarà una seconda punta ma alla Roma manca Wijnaldum. Se l’ex Liverpool arrivasse, sarebbe il Dybala del centrocampo e alzerebbe il tasso tecnico, sposandosi alla perfezione con Matic“. Su tale fronte, la stessa redazione si è soffermata sugli ultimi aggiornamenti di mercato, disambiguando come segue la pista Wijnaldum e le ultime voci sui possibili rinforzi in difesa.

“Manca l’apertura del PSG al prestito con ingaggio pagato a metà per Wijnaldum. Ha un contratto per altri 2 anni e ad oggi a Parigi si sono detti disposti a venderlo a 10 milioni. La pista diventerebbe molto più concreta se cambiassero tali condizioni. Per quanto riguarda la difesa, la Roma sta trattando Zagadou, svincolato classe 99 ma in questo momento interessa anche Bailly del Manchester United. Confermiamo quest’interesse. Ricordiamo che ha due anni di contratto ma è molto chiuso nelle gerarchie difensive“.