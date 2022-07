Calciomercato, Wijnaldum-Roma ad un passo: la svolta dopo l’incontro

Calciomercato Roma, il blitz per Wijnaldum ha sortito gli effetti sperati: accordo ormai prossimo alla definizione.

Wijnaldum-Roma sono sempre più vicini a convolare a nozze. L’intensa opera di mediazione portata avanti in queste torride ore di calciomercato pare abbia dato i frutti tanto sperati.

Secondo quanto riferito da Francesco Balzani, infatti, dopo l’incontro avvenuto a Trigoria tra Tiago Pinto, l’entourage dell’olandese ed un intermediario, Wijnaldum è ormai sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Il summit si è reso necessario per trovare la quadra definitiva sulla questione ingaggio, che si sarebbe dovuto abbassare sotto la soglia dei 7 milioni di euro in maniera tale da dare ai giallorossi l’opportunità di beneficiare del Decreto Crescita. Il cerchio sta per chiudersi: il sì del centrocampista – con il quale José Mourinho avrebbe già avuto dei contatti telefonici, alla stregua di quanto successo con Paulo Dybala – è ormai assicurato.

Calciomercato, Roma-Wijnaldum: svolta ed accordo vicinissimo

Ora la palla è chiaramente nei piedi del Psg, con il quale la Roma dovrà riuscire a trovare la fumata bianca in tempi relativamente brevi. I parigini vogliono piazzare qualche esubero, in maniera tale da liberare qualche casella importante da destinare ai tanti obiettivi messi nel mirino da Campos. Per farlo, sarebbero anche propensi a contribuire al pagamento di una parte sostanziosa degli emolumenti da corrispondere all’ex Liverpool. La strada è ormai tracciata, anche se bisognerà ragionare sulla formula con la quale imbastire il tutto: il Psg preferirebbe chiudere l’affare in prestito con obbligo di riscatto, la Roma al massimo sarebbe disposta a strappare un diritto di riscatto. Ultime schermaglie, insomma, prima del rettilineo finale: la volata per Wijnaldum è ormai stata lanciata. Il rettilineo griffato Roma è sempre più vicino.