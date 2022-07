Calciomercato Roma, ha già detto sì: Pinto blocca tutto

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e i giallorossi avrebbero già raggiunto un sì: ma Tiago Pinto temporeggia

Il calciomercato della Roma procede spedito, con il colpo Dybala che ha fatto esplodere di gioia il popolo romanista. Oggi ci sarà la presentazione dell’argentino davanti ai tifosi giallorossi, ma nel frattempo Tiago Pinto è sempre al lavoro per portare a Mourinho nuovi rinforzi per completare la rosa. In particolare sembrerebbe mancare ancora un difensore centrale mancino, chiesto dal tecnico portoghese.

Così al club giallorosso sarebbe stato offerto Dan-Axel Zagadou, difensore che ancora non ha trovato una nuova sistemazione dopo aver lasciato il Borussia Dortmund a parametro zero. La Roma però prende tempo, nonostante il sì del giocatore.

Calciomercato Roma, Zagadou dice sì: ma restano dei dubbi

Servono ancora diversi innesti nella rosa di Mourinho per completarla e uno di questi sarà sicuramente un difensore centrale di piede mancino. Così al club giallorosso sarebbe stato offerto il cartellino di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale ex Borussia Dortmund attualmente svincolato.

Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, il difensore francese avrebbe già detto di sì alla Roma, ma i giallorossi avrebbero qualche dubbio ancora. Infatti nelle ultime stagioni il classe ’99 è stato spesso ai box per diversi problemi muscolari, cosa che non convincerebbe totalmente la Roma. Tiago Pinto continua così a monitorare altri nomi, come quello di Senesi del Feyenoord, lasciando in stand-by Zagadou che con un ingaggio di poco inferiore al milione di euro potrebbe essere comunque un ottimo innesto per migliorare la retroguardia giallorossa.