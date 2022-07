Calciomercato Roma, la Juve tra Zaniolo e Milinkovic: ribaltone in diretta

Calciomercato Roma, intreccio Zaniolo-Milinkovic Savic: la Juventus ha fatto la prima mossa. Ecco cosa sta succedendo.

Se fino a pochi giorni fa il trasferimento di Nicolò Zaniolo sembrava potersi concretizzare da un momento all’altro, ora come ora il bimbo d’oro sembra essere sempre più al centro del progetto giallorosso, con Tiago Pinto che avrebbe già fissato l’incontro per il rinnovo a settembre.

Tuttavia, bisognerà capire se da qui al termine della sessione estiva di calciomercato arriveranno offerte intriganti per il gioiello di Mou, che a fronte di un’ottima offerta potrebbe fare le valigie. Beninteso, i capitolini non hanno alcuna intenzione di fare sconti, ma se sulla scrivania di Trigoria dovesse arrivare un’offerta da almeno 50 milioni di euro, ecco che tutto potrebbe essere rimesso nuovamente in discussione. Al momento la Juventus non ha fatto passi avanti concreti con la Roma, pur continuando a tessere la tela con l’entourage del calciatore: i bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa almeno una contropartita tecnica, proposta prontamente rispedita al mittente da Pinto, che al massimo è disposto ad avallare un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, Milinkovic Savic-Zaniolo: Juventus a un bivio

Anche il Tottenham si è affacciato, minaccioso, pronto a capire gli eventuali margini di manovra. Gli Spurs, come la Juve, sono però prima “obbligati” a perfezionare delle cessioni. Intanto, dalle frequenze di Teleradiostereo, Alessandro Austini ha svelato i motivi della titubanza palesata nelle ultime settimane dalla Juventus sul fronte Zaniolo. Ecco le sue parole: “I bianconeri volevano ricostruire il centrocampo con Pogba. Tuttavia, penso che sulla non totale convinzione da parte della Juve di andare su Zaniolo ci sia lo spiraglio di andare su Milinkovic Savic.”