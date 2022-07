Juventus-Roma, infortunio Pogba: decisione già presa

Il campionato si avvicina e arrivano subito i primi problemi legati agli infortuni, come quello di Paul Pogba: decisione presa

Serve un’ottima preparazione durante il periodo estivo per cercare di scongiurare eventuali infortuni durante il corso della stagione. A maggior ragione in una stagione anomala come questa, che vedrà diversi incontri ravvicinati per via del Mondiale in Qatar. Come già sappiamo, la Roma inizierà la nuova stagione dal match contro la Salernitana, dove la squadra di Mourinho vinse per 0-4. Il primo big match invece sarà quello contro la Juventus alla terza giornata.

Ieri tra i bianconeri però sono sorti i primi problemi legati agli infortuni. A fermarsi è stato Paul Pogba, che ha accusato un problema al ginocchio rivelatosi poi più grave del previsto. Decisione presa sul trattamento.

Juventus-Roma, Pogba si dovrà operare: salta il big match

L’entusiasmo in casa Juventus per il ritorno di Paul Pogba potrebbe già essere stato smorzato. Nella tournee americana che stanno affrontando i bianconeri, il centrocampista francese ha giocato la prima amichevole contro il Guadalajara, ma poi è arrivata la brutta notizia per Allegri.

Infatti Pogba ha riportato alcuni problemi al ginocchio destro, e i vari esami effettuati hanno evidenziato la lesione del menisco. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il centrocampista francese verrà sottoposto a nuovi esami in America, ma difficilmente potrà evitare l’intervento chirurgico. L’operazione lo porterebbe a rimanere ai box per circa due mesi, saltando anche l big match Juventus-Roma in programma alla terza giornata. Dunque prima tegola per Allegri che contro la Roma dovrà fare a meno del top player a centrocampo.