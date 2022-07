Roma, ultim’ora Sky | C’è la data dell’esordio di Dybala

Roma, arriva l’annuncio Sky relativo alla data di esordio di Paulo Dybala, neo-acquisto giallorosso e recente protagonista della pomposa presentazione in zona EUR.

Ad esattamente due mesi di distanza dalla saturazione della Capitale per la vittoria della Conference League, i tifosi della Roma si sono questa sera radunati in zona EUR, dando vita all’ennesima grande testimonianza di affetto e amore nei confronti di giocatori e, soprattutto, di quel vessillo e di quella maglia che “trattiene il sudore”.

Come raccontatovi LIVE, un suggestivo tramonto romano ha fatto da sfondo alla cerimonia inaugurativa del percorso professionale tra Paulo Dybala e il club dei Friedkin, con l’argentino presentatosi ufficialmente ai tifosi dal vivo. Più che importante l’afflusso e l’affetto da loro sciorinato, dopo le tante emozioni e timori vissute nel corso delle ultime settimane, caratterizzate da entusiasmo, colpi di scena ed epilogo felicissimo finale.

Roma, spunta la data di esordio di Dybala

Come raccontato dallo stesso Matteo Vespasiani, l’entusiasmo a Roma, di certo non esiguo già prima di Paulo Dybala, è stato ulteriormente acuito dall’ingaggio dell’argentino. A dimostrarlo sono i numeri dei biglietti venduti e, in particolar modo, l’importantissimo afflusso registrantesi per l’amichevole del 7 agosto contro lo Shakhtar, rappresentante la presentazione ufficiale dell’ex Juventus sul terreno di gioco.

In questi minuti, restando nell’ambito di esordi e gare, è arrivato l’importante annuncio di Angelo Mangiante a Sky Sport, a detta del quale Dybala riposerà anche in occasione dell’amichevole con l’Ascoli, dopo aver saltato quella con lo Sporting per ritardi dovuti alla necessità di limare gli ultimi dettagli del contratto. La prima gara con la maglietta della Roma è a questo punto prevista in Israele, quando i giallorossi affronteranno il Tottenham di Antonio Conte.