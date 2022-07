Calciomercato Roma, riprendono i contatti: corsa in solitaria

Dopo il colpo Dybala la Roma non si ferma e riprendono i contatti con un club italiano: la concorrente si defila, è corsa in solitaria

Non si ferma qui il calciomercato della Roma, che ieri sera ha presentato ai suoi tifosi, circa 10 mila i presenti, il nuovo acquisto Paulo Dybala in uno show mozzafiato. Adesso però oltre a cercare nuovi innesti per la rosa di José Mourinho, il club giallorosso deve anche cercare di smaltire la rosa, provando a piazzare qualche esubero che ormai non fa più parte del progetto.

Tra gli esuberi continua a esserci Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo dopo aver trascorso un anno in prestito in Spagna con la maglia del Getafe, è tornato nel club capitolino, senza però mai essere preso in considerazione da Mourinho. Sulle sue tracce continua a esserci il Monza, che ora sembra non avere più rivali.

Calciomercato Roma, riprendono i contatti con il Monza per Villar: la Sampdoria si defila

Il futuro di Gonzalo Villar è stato deciso da tempo in casa Roma, non fa più parte del progetto e si aspetta l’offerta giusta per lasciarlo partire. Il centrocampista spagnolo in questa sessione di calciomercato è finito sin da subito nel mirino del Monza, che dopo la promozione in Serie A sta costruendo una squadra che possa sorprendere tutti.

Dopo un periodo in cui la trattativa con il club brianzolo per Villar si era raffreddata, secondo il ‘Corriere dello Sport’ sarebbero ripresi i contatti tra Roma e Monza per cercare di chiudere l’affare, nel quale Tiago Pinto vorrebbe inserire l’opzione di recompra. Inoltre la società brianzola ormai correrebbe in solitaria per il centrocampista spagnolo, perché la Sampdoria avrebbe virato definitivamente su Marko Rog. Dunque potrebbero esserci sviluppi importanti per il futuro di Villar, che permetterebbe alla Roma di alleggerire la rosa.