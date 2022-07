Calciomercato Roma, addio lampo: c’è già la prima offerta

Calciomercato Roma, le ultime dall’Olanda: la richiesta a sorpresa che potrebbe liberare una casella sull’out mancino.

La sontuosa campagna acquisti di cui la Roma si è resa protagonista fin qui aspetta di ricevere la classica ciliegina sulla torta, in grado di dar sapore ad un impasto che sta prendendo sempre più forma. Con Mou a dettare i tempi e Pinto a scandire le operazioni, i giallorossi sono riusciti fin qui a raggiungere di volta in volta i vari obiettivi messi in cima alla lista dei desideri. Ma non è finita qui.

Dopo aver messo le mani su Paulo Dybala, l’obiettivo numero uno è diventato Georginio Wijnaldum: la tavola per l’olandese del Psg è apparecchiata da tempo, e i summit andati in scena negli ultimi giorni hanno contribuito ad avvicinare sensibilmente le parti. Anche sul fronte uscite qualcosa sembra muoversi: detto dell’interessamento tutt’altro che scemato del Monza per Villar, che potrebbe rivelarsi gravido di importanti sviluppi nel corso dei prossimi giorni, anche sul fronte Viña qualcosa si sta muovendo, a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dall’Olanda.

Calciomercato Roma, Viña nel mirino del Feyenoord: ecco i dettagli

Stando a quanto riferito da 1908.nl, il Feyenoord avrebbe messo nel mirino l’esterno di piede mancino ex Palmeiras, che nella scorsa stagione – dopo un avvio incoraggiante – ha letteralmente fatto perdere le tracce di sé, rendendosi protagonista di prestazioni piuttosto sbiadite. Scalzato nelle gerarchie di esterno alto sinistro dal rampante Zalewski, Mou ha testato il laterale uruguayano nella difesa a tre in questi giorni, con risultati alterni. Viña non è considerato incedibile, e a fronte di un’offerta allettante potrebbe fare le valigie. L’interessamento del Feyenoord è concreto, al punto che gli olandesi sarebbero disposti ad imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.