Calciomercato, “Wijnaldum-Roma: è fatta”: la data dell’annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, secondo le indiscrezioni rilanciate da Radio Radio, Wijnaldum è a un passo dal vestire la maglia giallorossa.

Dopo aver sistemato l’attacco e la corsia destra con innesti di qualità e funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho, con l’acquisto di Paulo Dybala come ciliegina sulla torta, le attenzioni di Tiago Pinto sono rivolte all’acquisto di quel centrocampista in grado di dare fisicità e tecnica ad un reparto al quale manca, ad esempio, un profilo alla Georginio Wijnaldum.

E non è un caso che l’olandese del Psg sia finito prepotentemente nei radar della Roma, al punto che sia Mourinho, sia i Friedkin, stanno giocando un ruolo tutt’altro che banale per spianare definitivamente la strada. E le sensazioni con il passare dei giorni diventano sempre più positive: Pinto ha da tempo in mano il sì del giocatore, che smania all’idea di approdare in un contesto, come quello giallorosso, all’interno del quale potrebbe giocare nuovamente quel ruolo da protagonista che all’ombra della Tour Eiffel non ha assolto con costanza, complice anche i numerosi infortuni subiti.

Calciomercato Roma, Wijnaldum sempre più vicino: le ultime di Radio Radio

Intervenuti nel corso della diretta di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista e Roberto Maida hanno fatto il punto della trattativa Wijnaldum-Roma, svelando dettagli piuttosto interessanti:

Ilario Di Giovambattista: Wijnaldum è praticamente della Roma. Non possiamo dire che sia fatta al 100%, ma mi dicono che è fatta. Ci sarebbe stato l’intervento diretto anche del presidente. Anche la questione dell’ingaggio è ammortizzato dal costo del calciatore, che si aggirerebbe sui 10-15 milioni di euro. Quest’anno sarebbe un prestito, e l’anno prossimo ci sarebbe il riscatto: è il momento della Roma.

Roberto Maida: “Confermo che l’affare è in dirittura: presumo che nei prossimi giorni verrà dato l’annuncio. Penso che la settimana prossima Wijnaldum sarà qui. La Roma si impegna a riscattare il calciatore, vincolato ad un numero di presenze abbastanza facile da raggiungere: questa proprietà sta provando insieme a Mourinho di vincere subito.