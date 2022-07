Calciomercato, Wijnaldum-Roma in dirittura d’arrivo: la formula è quella giusta

Calciomercato Roma, colpo di scena Wijnaldum: la formula è quella giusta, al punto che si attenderebbe solo il sì definitivo.

Lo striscione del traguardo per la chiusura dell’operazione Wijnaldum è sempre più vicino. Il centrocampista olandese è stato individuato come il tassello ideale da consegnare a José Mourinho, che freme all’idea di poter puntare sulla fisicità, sulla tecnica e sulla grande capacità nell’inserimento della mezzala olandese, desideroso di mettersi alle spalle un’annata – quella appena trascorsa all’ombra della Tour Eiffel – che, falcidiata dai numerosi infortuni, lo ha visto in maniera solo sporadica recitare un ruolo da protagonista.

L’intensa opera di mediazione tra le parti sta dando i suoi frutti. Il sì del diretto interessato non è in discussione, e gli ultimi colloqui avuti con il suo entourage hanno contribuito ad aprire quello che fino a poco tempo fa sembrava configurarsi solo come uno spiraglio.

Calciomercato Roma, affare Wijnaldum in chiusura: ecco la formula

Stando a quanto riferito da Iacopo Mirabella, la proposta della Roma sarebbe così articolata: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo nel caso in cui i giallorossi riuscissero a strappare la qualificazione in Champions League, con ingaggio equamente distribuito tra giallorossi e parigini. La sensazione è che il grosso sia stato fatto, al punto che ora come ora si attende solo la chiusura della trattativa.

Il blitz dei Friedkin a Parigi, avvenuto un giorno dopo l’incontro tra l’entourage di Wijnaldum, un intermediario della trattativa e uomini mercato della Roma, lascia presagire che ormai tutto sia incanalato nella giusta direzione. Chiaramente come spesso accade in questo genere di trattative, occorrerà lavorare sugli ultimi dettagli per perfezionare un’operazione che ora come ora viaggia spedita verso il suo epilogo conclusivo. Wijnaldum-Roma, l’attesa sta per finire: il count-down è appena cominciato…