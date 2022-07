Calciomercato Roma, Juventus spazzata via: 40 milioni per Zaniolo

Calciomercato Roma, così la Juventus è spazzata via dalla corsa a Nicolò Zaniolo: la cessione che sblocca tutto.

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a catalizzare l’attenzione mediatica. Sebbene il “bimbo d’oro” abbia lanciato segnali molto incoraggianti nel ritiro pre campionato, uno dei gioielli più fulgidi della rosa giallorossa resta al centro di indiscrezioni e rumours di mercato che si rincorrono senza soluzione di continuità.

La Roma, ben conscia della situazione contrattuale di Zaniolo, non si tirerebbe indietro nel doverne trattare l’eventuale cessione: tuttavia, i giallorossi chiedono almeno 50 milioni di euro per sedersi al tavolo delle contrattazioni. Non un centesimo in meno. Pur avendo aperto a formule come il prestito oneroso con obbligo di riscatto, Pinto ha rispedito al mittente le diverse proposte di scambio fatte recapitare da Juventus e Tottenham, che al momento non hanno ancora approfondito i discorsi, sferrando l’assalto decisivo.

Calciomercato Roma, la possibile irruzione del Chelsea per Zaniolo

In un mercato che definire vorticoso sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, in cui anche le certezze più granitiche possono essere sgretolate dal rapido sopraggiungere di offerte monstre, ecco che il rebus Zaniolo è ancora molto lontano dall’essere chiuso. L’esterno giallorosso continua a far gola in Premier League, al punto che il Chelsea – stando a quanto riferito da tuttojuve.com – potrebbe far recapitare dalle parti di Trigoria un’offerta concreta nel caso in cui si dovesse sbloccare la cessione di Timo Werner, sondato dalla stessa Juve. I londinesi sarebbe pronti a stanziare un’offerta da 40 milioni di euro, per provare a far vacillare il muro eretto dalla Roma, che non vuole svendere uno dei talenti più cristallini della propria rosa. Situazione da monitorare con estrema attenzione, in quanto gravida di possibili sviluppi nel caso in cui dovessero essere sistemate le varie tessere di un mosaico alquanto arzigogolato.