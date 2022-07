Roma-Ascoli: probabili formazioni, orario e dove vederla

La Roma affronterà oggi un nuovo test in vista dell’inizio della stagione, quello contro l’Ascoli: probabili formazioni e dove vederla

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. Ormai solo tre settimane ci separano dal nuovo campionato, che la Roma aprirà in trasferta contro la Salernitana. Mentre la società è al lavoro per portare alla corte di José Mourinho gli acquisti necessari per migliorare la rosa, il tecnico portoghese lavora con i giocatori a disposizione e prova nuove tattiche.

Oggi per i giallorossi è in programma un’altra amichevole, quella contro l’Ascoli. Dopo quella inaugurale contro il Trastevere, giocata a porte chiuse, e quelle in Portogallo contro Sunderland, Portimonense, Sporting CP e Nizza, i giallorossi affronteranno in una Trigoria blindata l’Ascoli. Infatti la partita si svolgerà alle 17:30 a porte chiuse e non sarà visibile né in televisione né in streaming. Al termine del match però la Roma renderà disponibili gli highlights della partita.

Roma-Ascoli, le probabili formazioni: ancora fuori Dybala

Dopo quelle nel ritiro portoghese di Albufeira, le amichevoli estive non sono finite per la Roma. Quest’oggi alle 17:30 a Trigoria i giallorossi affronteranno l’Ascoli, squadra di Serie B, a porte chiuse. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il grande assente ancora una volta potrebbe essere Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha da poco iniziato la preparazione con i giallorossi e Mourinho vuole preservarlo ancora un po’ prima di farlo scendere in campo. Dunque l’argentino svolgerà lavoro individuale per poi assistere alla partita dalla panchina. Queste le probabili formazioni dell’amichevole pomeridiana tra Roma e Ascoli:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All: Mourinho

ASCOLI (4-3-3): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Caligara, Buchel, Saric; Ciciretti, Dionisi, Bidaoui. All: Bucchi.