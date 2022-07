Calciomercato Roma, controsorpasso immediato in Serie A: nuovo club in pole

Un sorpasso improvviso e potrebbe cambiare tutto in casa Roma: adesso in pole position per il giocatore c’è un altro club di Serie A

L’entusiasmo in casa Roma continua a essere irrefrenabile. La presentazione di Paulo Dybala ai tifosi e i tagliandi venduti per l’amichevole contro lo Shakhtar e la prima di campionato all’Olimpico contro la Cremonese, hanno sottolineato come il popolo giallorosso sia in fibrillazione per la nuova stagione e che l’entusiasmo della vittoria della Conference League non si è mai spento.

Dopo gli acquisti però Tiago Pinto e la società giallorossa dovranno agire anche in uscita per riuscire a piazzare quegli esuberi che ormai non fanno più parte del progetto. Per uno di questi il duello continua a essere in Serie A, ma un controsorpasso improvviso potrebbe cambiare tutto.

Calciomercato Roma, futuro Villar: la Sampdoria supera il Monza

Gonzalo Villar è ormai fuori dal progetto di Mourinho. Lo si era già capito lo scorso anno quando dopo qualche presenza in Conference League la Roma decise a gennaio di mandarlo in prestito al Getafe. Adesso, tornato nella capitale dopo il prestito, il centrocampista spagnolo è ancora sul piede di partenza.

In Serie A sono due i club a darsi battaglia: Monza e Sampdoria. Se fino a poco fa il club brianzolo sembrava essere in vantaggio, adesso, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club blucerchiato avrebbe effettuato il controsorpasso e sarebbe salito in pole position. Dunque potrebbe cambiare la destinazione di Villar, che però sempre in Serie A potrebbe rimanere.