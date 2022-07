Calciomercato Roma, Juve ferma al palo per Wijnaldum: match point Pinto

Calciomercato Roma, il tentativo di inserimento della Juventus (fallito) per Wijnaldum: Pinto ha la strada spianata per il sì dell’olandese.

Wijnaldum-Roma: la fumata è ormai sempre più a tinte giallorosse. I sondaggi esplorativi delle scorse settimane si sono tramutati con il trascorrere dei giorni in qualcosa di sempre più concreto, al punto che ora come ora sono i giallorossi ad avere tra le mani il match point.

L’intensa opera di mediazione dei Friedkin sta per sortire gli effetti sperati, al punto che sia il Psg che l’entourage del centrocampista avrebbero ammorbidito in maniera importante le rispettive posizioni. La fumata bianca definitiva dovrebbe materializzarsi imbastendo l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, con i parigini che contribuiranno in maniera importante al pagamento dell’ingaggio. Le sensazioni sono alquanto positive, anche se chiaramente andranno limati gli ultimi dettagli: il tardivo inserimento della Juventus, che ha provato a sondare il terreno dopo aver “metabolizzato” la notizia dell’infortunio di Pogba, non desta alcuna preoccupazione.

Calciomercato Roma, Wijnaldum e l’inserimento tardivo della Juventus

A darne ragguaglio è Augusto Ciardi, che si sofferma in modo specifico sull’argomento. Ecco quanto scritto da Ciardi: “Nonostante il tentativo di inserimento della Juventus post infortunio Pogba. In realtà ai bianconeri era stato proposto negli stessi giorni in cui fu proposto a Roma e Milan. Dopo lo stop del francese ci sarebbe stato un nuovo tentativo della Juve, ma fuori tempo massimo. Considerando il contratto, le clausole e i bonus, serve un filo di pazienza.”

Insomma, firma sempre più vicina, ma andrà curato con particolare lucidità quest’ultimo segmento finale: la Roma ha accumulato un enorme vantaggio sulla concorrenza, e aspetta solo il momento giusto per chiudere la contesa.