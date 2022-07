Calciomercato Roma, Momblano sicuro: “Ritorno di fiamma Juve-Zaniolo”

Calciomercato Roma, la rivelazione di Momblano sul futuro di Nicolò Zaniolo: ecco le ultimissime riferite in diretta Twitch.

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a monopolizzare in maniera importante l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’esterno giallorosso sarebbe finito nel mirino di Tottenham e Juventus che però, al momento, non hanno ancora portato a trattative concrete.

I bianconeri non hanno affondato il colpo, sebbene i colloqui con l’entourage dell’esterno offensivo della Roma proseguano da diverso tempo. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, Zaniolo si è reso protagonista di un pre-campionato assolutamente esaltante, nel quale è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista. Sebbene Pinto non lo abbia dichiarato incedibile, il general manager giallorosso chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che ora come ora né la Juve, né il Tottenham, sarebbero disposte a sborsare.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha però fornito aggiornamenti importanti in merito al rinomato interesse bianconero per Zaniolo. Ecco le sue parole: “Posso dire che oggi ho annotato un lavoro di fiamma importante della Juventus per Zaniolo: c’è da capire in che modo questo possa legarsi al discorso Pogba. Da ieri la mi risulta che la Juve abbia messo tra le 2-3 opzioni anche Zaniolo.”