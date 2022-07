FOTO e VIDEO | Roma in volo per Israele, tripla assenza-indizio di mercato

La Roma è partita alla volta di Israele, dove sabato affronterà una prestigiosa amichevole. Ecco chi non fa parte del gruppo giallorosso

In queste ore la Roma è in volo da Fiumicino direzione Israele. In Terra Santa la squadra giallorossa incontrerà in amichevole il Tottenham di Antonio Conte. Si giocherà sabato sera alle ore 20.15, in quella che sarà la penultima sfida amichevole prima dell’inizio ufficiale della Serie A. Manca sempre meno all’esordio sul campo della Salernitana e tengono banco svariate questioni di calciomercato ancora da chiarire. L’assenza di un calciatore, che non è partito col resto della squadra, spinge la sua cessione ad una fase concreta.

La Roma è in volo direzione Tel Aviv, sabato la super amichevole contro il Tottenham di Antonio Conte. Ad Haifa i giallorossi affronteranno l’ex squadra di Josè Mourinho, questo sabato alle ore 20.15. Sarà la più prestigiosa delle amichevoli di questo pre-campionato intenso, prima dell’ultima in programma allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa si presenterà ufficialmente al pubblico di casa il 7 agosto, sempre in amichevole ma contro lo Shaktar Donetsk. Intanto alla volta di Israele non sono partiti in tre, potrebbe nascondersi un potente indizio di mercato dietro la tripla assenza.

FOTO e VIDEO | Roma in volo per Israele, tripla assenza e indizio di mercato

Tante attenzioni sono state rivolte a Pualo Dybala, ultimo arrivato in casa giallorossa e presentato in pompa magna all’Eur. Ma a balzare all’occhio di tifosi e cronisti è la tripla assenza tra i convocati. Dietro la mancata partenza potrebbero celarsi ovviamente anche problemi di natura fisica, ma in una fase del genere di calciomercato tutti gli indizi fanno notizia. L’attaccante spagnolo Carles Perez non è partito alla volta di Tel Aviv, per lui si parla di una trattativa ben avviata in patria col Celta Vigo. Assente anche Jordan Veretout, il centrocampista francese ha mercato in Ligue 1 ma non solo, inoltre stamattina l’ex Fiorentina si è allenato normalmente con la squadra. Ultima assenza ufficiale quella di Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko ex Genoa non fa parte del gruppo squadra che sta volando verso Israele. Ecco il video raccolto dal nostro inviato al terminal di Fiumicino.