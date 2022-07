Ultim’ora Roma, doppio infortunio: ecco le diagnosi ufficiali

Ultim’ora Roma, ecco le condizioni dei due infortunati: la diagnosi è ufficiali. Gli aggiornamenti da Trigoria.

Giornate frenetiche in casa Roma, con la compagine giallorossa impegnata tra campo e mercato. E così, dopo il ritorno a Trigoria seguito al ritiro in Portogallo, gli uomini di Mourinho nella giornata di sabato affronteranno in Israele il Tottenham di Antonio Conte, in un test che potrebbe rivelarsi piuttosto importante per capire a che punto sia la preparazione della rosa giallorossa, a due settimane dall’inizio del campionato.

Tra coloro che non hanno preso parte al volo diretto in Israele, figurano anche Carles Perez e Veretout, le cui esclusioni sono da ricondurre a motivazioni prettamente fisiche. L’esterno spagnolo ha infatti riportato un fastidio al quadricipite sinistro, mentre il centrocampista francese è alle prese con un fastidio all’adduttore sinistro. Situazioni dunque da monitorare nel corso delle prossime ore: vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci fossero aggiornamenti in tal senso.

Tra campo e mercato: un binomio che accompagna inestricabilmente anche gli “scenari” legati a Perez e Veretout, che nelle ultime ore sono finiti al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Per l’esterno ex Barça è sempre più probabile un ritorno in Liga, mentre per il francese occhio alla tentazione Ligue 1.