Calciomercato Roma, l’addio di Shomurodov e l’indizio in quota

La Roma è partita per giocare l’amichevole contro il Tottenham in Israele senza Veretout, Carles Perez e Shomurodov. Tre calciatori che a questo punto possono essere considerati in uscita. Lo spagnolo che già nella scorsa stagione ha trovato poco spazio con l’arrivo di Dybala vede chiuso ogni spiraglio. Veretout andrà via in caso di arrivo di Wijnaldum e le offerte non mancano, mentre per l’addio di Shomurodov la conferma viene da un indizio in quota.

